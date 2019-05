Entlebucher Medienmacher gehen mutig und trittsicher in die Zukunft

Insgesamt 103 Aktionärinnen und Aktionäre durften am Montag an der GV des Entlebucher Medienhauses – Druckerei Schüpfheim AG erfreuliche Zahlen zur Kenntnis nehmen. Wie VRP Daniel Keller (rechts) und Geschäftsführer Rony Bieri ausführten, ist man in der Medienbrache aber auch in Zukunft gefordert.