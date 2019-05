1

Den Weissen Sonntag gefeiert – mit Herz, offenen Händen und grossen Schätzen

Zahlreiche Kindern in der Region feierten am 28. April den Weissen Sonntag und damit dem Empfang der ersten heiligen Kommunion. Die Gottesdienst standen unter stimmigen Mottos wie etwas "Mis Härz isch offe für dich", "Meine Hand in deiner Hand" oder "Jesus Christus – üse gröschti Schatz".