Am Samstagabend, 4. Mai, stellte Kunz sein neues Album «Förschi» vor. Trotz des Schneegestöbers fanden rund 1000 Fans den Weg in die Mehrzweckhalle Ebnet in Escholzmatt. Das Publikum wurde mit einem abwechslungsreichen Mix aus flinken, mitreissenden Rhythmen und gefühlvollen Melodien verzaubert.