Gestürzt und gegen eine Leitplanke geprallt ist ein Töfffahrer am Mittwoch in Werthenstein. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Spital. Der Unfall ereignete sich kurz nach 13.15 Uhr auf den Kantonsstrasse von Wolhusen in Richtung Entlebuch im Gebiet Gassehüsli.