1

Entlebuch: Pick-up prallt bei Selbstunfall in Gartenrestaurant

Am Montagmorgen kam in Entlebuch ein Pick-up aus noch ungeklärten Gründen von der Strasse ab und prallte in ein Gartenrestaurant, das zu dieser Zeit geschlossen war. Drittpersonen wurden nicht verletzt. Der Fahrzeuglenker erlitt einen Schock. Der Sachschaden beträgt rund 50.000 Franken.