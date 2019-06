Das Kadettenspiel Escholzmatt-Marbach musizierte mit Begeisterung

Das Kadettenspiel Escholzmatt-Marbach unter der Leitung von Urs Arnet zeigte sich am Samstagabend im Gemeindesaal Marbach in sehr guter Form. Diese hatten sie auch am Jugendmusikfest in Altishofen bewiesen, wo sie in der Kategorie Harmonie Mittelstufe den hervorragenden dritten Rang erreichten.