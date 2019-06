Ein "vorzüglich" für den Schüler- und Jugendchor Utopia

Der Schüler- und Jugendchor Utopia, Escholzmatt unter der Leitung von Lehrer Simon Strebel nahm am Innerschweizer Gesangsfest in Hitzkirch teil. Der Auftritt des Chores am Samstag in der Pfarrkirche Hitzkirch wurde von der Jury mit der Note "vorzüglich" belohnt.