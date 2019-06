Fussball, Aufstiegsrunde: Entlebuch verliert in Sempach 0:3

Im dritten Spiel der Aufstiegsrunde musste Entlebuch am Dienstag eine 0:3-Niederlage in Sempach einstecken. Damit rutscht Entlebuch auf Rang drei zurück. Am Samstag, 22. Juni, muss die Farbschachen-Elf zu Hause gegen Baar gewinnen, um in die zweite Liga aufsteigen zu können.