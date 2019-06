Am Dienstagabend ereignete sich an der Bergstrasse in Inwil ein Verkehrsunfall. Beteiligt waren eine 15-jährigen Mofalenkerin und ein unbekannter dunkler Personenwagen. Die Mofafahrerin verletzte sich leicht. Der unbekannte Personenwagen fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Polizei sucht Zeugen.