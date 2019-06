1

Schüpfheim: Pippi Langstrumpf sang bei "los poco locos" mit

Am Wochenende begeisterte der Projektchor "los poco locos" mit ihrem namhaften Programm das Publikum im Gemeindesaal Adler in Schüpfheim. Der letzte der drei Konzertabende des aktuellen Projekts „Nomen est Omen“ geht am Mittwoch über die Bühne.