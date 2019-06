Das Projekt «Seniorinnen und Senioren im Klassenzimmer» startete in der Schweiz vor rund 14 Jahren. Es begann in Kriens mit einer Handvoll Pensionierten und wurde seither von vielen Luzerner Gemeinden übernommen. Auch in der Gemeinde Entlebuch engagieren sich zwei Seniorinnen im Klassenzimmer.