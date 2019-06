Am Sonntagvormittag, 16. Juni, trat der gemischte Chor Entlebuch am Innerschweizer Gesangsfest vor die Jury und überzeugte diese sowie das Publikum mit ihrem Auftritt. Für ihre gute Leistung im Pfarreiheim in Hitzkirch wurde der Chor mit der Auszeichnung „vorzüglich“ belohnt.