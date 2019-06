In den Sommerferien wird in Wolhusen der dreibogige Bahnviadukt abgebrochen und durch eine neue Stahlbetonbrücke ersetzt. In Menznau läuft der Umbau zu einem modernen Bahnhof auf Hochtouren. Der EA hat sich bei beiden Baustellen einen Überblick verschafft. – Mehr im EA vom 28. Juni.