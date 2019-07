Abschliessende Arbeiten bei der Chessiloch-Brücke

Die neue Hängebrücke im Gebiet Chessiloch in Flühli ersetzt den ehemaligen Holzsteg über den Seebenbach. Früher als geplant, wird die Brücke voraussichtlich bis Ende August fertiggestellt. Mit Hans Lipp, Gemeindeammann in Flühli, wagte sich der EA in luftiger Höhe über die Brücke.