Curdin Orlik nicht am Innerschweizerischen – Wicki nun gegen von Weissenfluh

Wie Curdin Orlik am Donnerstagnachmittag auf seiner Webseite berichtete, verzichtet er wegen einer Verletzung am Bein auf eine Teilnahme am Innerschweizerischen Schwingfest in Flüelen. Orlik hätte gegen Joel Wicki aus Sörenberg antreten sollen. Sein neuer Gegener heisst Kilian von Weissenfluh.