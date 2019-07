Erneut mehr leere Wohnungen im Kanton Luzern

Fast 3000 Wohnungen sind am 1. Juni 2019 im Kanton Luzern leer gestanden. Die Leerwohnungsziffer stieg im Vergleich zum Vorjahr auf 1,53 Prozent. In unserer Region stehen in Schüpfheim mit 37 am meisten Wohnungen leer, gefolgt von Hasle mit 23 und Wolhusen mit 21.