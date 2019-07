1

Erfolgreiche Bierwanderung in Marbach

Am vergangenen Samstag führte die Brass Band Feldmusik Marbach erstmals die «Marbacher Bierwanderung» am Fuss der Schrattenfluh durch. Auf der sechs Kilometer langen Wanderung rund ums Dorf Marbach wurden die knapp 400 Teilnehmer an sechs Ständen mit Bierdegustationen verwöhnt.