Lose Decke im Luzerner Theater muss komplett entfernt werden

Die Gipsdecke hat sich über eine Fläche von rund 20 bis 25 Quadratmetern vollständig von der Aufhängung gelöst und abgesenkt, wie das Luzerner Theater am Mittwoch mitteilte. Neben den Sicherungsmassnahmen habe man bei der Sondierung eine historische Befestigungstechnik vorgefunden, die aus heutiger Sicht überrasche. So seien Latten an Bretter genagelt und daran der Gips montiert worden.

Gehalten wurde die Decke nur noch vom Randfries. Als mögliche Ursache für das Loslösen führt das Theater Materialermüdung auf. Zusätzlich haben wahrscheinlich akustische Vibrationen das Lockern der Nagelverbindungen über die Jahre gefördert.

Um den Brandschutz zu gewährleisten, wird die gesamte Decke inklusive Randfries entfernt und eine feuerfeste Gipskartondecke eingebaut. Diese schützt die gesamte Konstruktion aus Beton und Stahl, sorgt für für eine optimierte Akustik sowie hinreichenden Schallschutz.

Die Deckensanierung und -sicherung wird voraussichtlich bis zum Probenbeginn am 5. August abgeschlossen sein. Die Kosten würden auf 120'000 Franken bis 140'000 Franken geschätzt, teilte die Sprecherin des Luzerner Theaters auf Anfrage mit. Diese Kosten gingen zu Lasten des Theaters.