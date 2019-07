Hans Felder vom Bunihus in Flühli lernte Maurer und verliess das Entlebuch in jungen Jahren. Der Liebe wegen zog er nach Saint-Oyens im Kanton Waadt. Dort ist er vollkommen integriert – dank Familie, Arbeit, Politik und dem Schiesssport. In der EA-Ausgabe vom 23. Juli erzählt er aus seinem Leben.