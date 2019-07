Aufwachsen ist Josy Graf-Stadelmann in Wolhusen Mark, lebt mit ihrem Mann Leo aber seit 41 Jahren in Stein am Rhein. Dort haben sie ab 1978 im «Weissen Adler» 26 Jahre lang Käse veredelt und in ihrem Käsespezialitätengeschäft "Chäs Graf zum Weissen Adler" verkauft haben. – Mehr im EA vom 16. Juli.