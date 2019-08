Das Luzerner Kantonsspital plant an seinen drei Standorten die Bauten der Zukunft: Die bauliche Gesamtstrategie sieht für Luzern zunächst den Neubau Kinderspital/Frauenklinik vor. In Wolhusen erfolgt die Baueingabe für den Spitalneubau. In Sursee stehen noch zwei Standorte zur Auswahl.