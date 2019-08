In der ganzen Region feiern die Feuerwehrorganisationen das 150-jährige Jubiläum des Schweizerischen Feuerwehrverbands (SFV). Die Feuerwehren Flühli-Sörenberg, Schüpfheim, Doppleschwand-Romoos, Escholzmatt-Marbach und Wolhusen bieten an diesem Wochenende einen Einblick in die Arbeit der Feuerwehr.