Am Freitag, 30. August, eröffnete die Geistlich Pharma AG in Wolhusen das neue Produktionsgebäude „888“ in Anwesenheit von rund 100 Gästen mit einer Feier und anschliessendem Rundgang. Seit Okober 2016 wurde das der Bau auf 1310 Quadratmeter für einen zweistelligen Millionenbetrag gebaut.