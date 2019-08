Am Wochenende vom 10. und 11. August fanden auf dem Reitsportareal in Schüpfheim zehn Pferdesportprüfungen auf verschiedenen Niveaus statt. Das Highlight war das Derby über feste Hindernisse. Heimische Reiter konnten viele Prüfungen gewinnen oder sich in den vordersten Rängen klassieren.