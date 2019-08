Mutmasslicher Drogendealer nach Verfolgung in Willisau verhaftet

Bei der Hausdurchsuchung beim Mann habe man neben den Drogen mehrere tausend Franken Bargeld und über ein Kilo Streckmittel sichergestellt. Der mutmassliche Dealer aus Albanien befindet sich in Untersuchungshaft, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte.

Er war am 31. Juli der Polizei aufgefallen, als er zusammen mit einem 54-jährigen Schweizer in der Stadt Luzern in einem Fahrzeug sass. Als der Ältere ausstieg und kontrolliert wurde, fanden die Polizisten bei ihm rund 50 Gramm Heroin.