Grasski-Weltmeisterschaften feierlich eröffnet

In diesen Tagen findet in Marbach die Grasski WM statt. Am Dienstagabend war die feierliche Eröffnung des Anlasses. Unter Applaus zogen die Athleten von neun Nationen in den Gemeindesaal ein und wurden hier vom OK und vielen Gästen herzlich willkommen geheissen.