In Willisau prallt ein Motorradfahrer in ein Auto und wird verletzt

Eine Autofahrerin war von Willisau her kommend auf der Ettiswilerstrasse unterwegs. Sie beabsichtigte, nach links zum dortigen Einkaufszentrum zu fahren. Wegen Gegenverkehrs musste sie anhalten. Von der anderen Seite her war gleichzeitig ein landwirtschaftlicher Anhängerzug in Richtung Willisau unterwegs. Dieser bremst vor dem Fussgängerstreifen an. Dies nutzte die Autofahrerin aus, um in die Einfahrt einzubiegen.



Hinter dem landwirtschaftlichen Anhängerzug fuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer. Dieser bemerkte zu spät, dass der Anhängerzug abbremste und wich über den rechtsseitigen Rad- und Fussweg aus. Dabei kam es auf dem Rad-/Gehweg zur Kollision mit dem abbiegenden Auto. Der Motorradfahrer verletzte sich beim Aufprall leicht und musste vom Rettungsdienst ins Spital überführt werden.



Beim Unfall entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 15'000 Franken. Aufgrund des Unfalls kam es auf der Ettiswilerstrasse zeitweise zu einem Rückstau.