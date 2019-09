Am Einachserrennen im Schärlig starteten am Samstag rund 160 Fahrerinnen und Fahrer. Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher genossen bei idealem Herbstwetter die rasanten Fahrten und die lauten, knatternden Motoren. Am Abend sorgte eine Festwirtschaft mit Barbetrieb für das leibliche Wohl.