In einem überparteilichen Podium diskutierten am Montag Martin Huber, FDP, Vroni Thalmann, SVP, Josef Wyss, CVP, und Christian Ineichen, CVP, in der Bergkäserei Marbach über die Mobilität und das Klima (Bild). Dabei wurden Lösungsansätze angedacht und in die Zukunft geschaut.