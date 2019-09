Der Jodler, Musiker und Komponist Willy Felder (links) stellte am Samstag im Hotel Drei Könige in Entlebuch seine neue CD «Musig us em Härz» mit 20 Eigenkompositionen im Rahmen eines Konzerts vor. Dabei jodelte er auch mit Tochter Franziska. Das Konzert begeisterte das Publikum.