Entlebuch: Vor allem das Dach gab zu reden

Die Präsentation des geplanten Kultur- und Kongresszentrums in Entlebuch (KKE) zog am Samstag viele Besucher an. Die Projektverantwortlichen bevorzugen die Lösung mit dem Saal auf dem Dach des grössten Gebäudes von AEntlebuch. – Mehr im EA vom 24. September.