Seit dem 1. September leitet der 57-jährige Rolf Born aus Emmen WAS IV Luzern mit 180 Mitarbeitern. Er tritt die Nachfolge des langjährigen Direktors Donald Locher an, der Ende Juni in den Ruhestand getreten ist. Rolf Born ist FDP-Kantonsrat und war bis vor kurzem Gemeindepräsident von Emmen.