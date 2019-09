Wildhüter Daniel Schmid gegenüber dem EA bestätigt, wurde am Mittwoch im Gebiet Änggelauene/Führstei in der Gemeinde Flühli ein Schaf von einem Wolf gerissen. Dies, obwohl die Herde mit rund 130 Schafen von zwei Herdenschutzhünden bewacht wurde. Ein DNA-Analyse wurde in die Wege geleitet.