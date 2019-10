Am vergangenen Samstag fand das fünfte «Grusig Geil Festival» im Dorfschulhaus in Schüpfheim statt. 541 Besucherinnen und Besucher verwandelten sich zum wilden Partyvolk, als Top-Acts wie «LCone», «Mike Candys» und «Flava and Stevenson» auf der Bühne auftraten.