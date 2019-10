Entlebuch und Wolhusen siegten je 2:1

1

Flühler Gemeindepräsidentin Sabine Wermelinger tritt 2020 nicht mehr an

Wie die FDP Flühli-Sörenberg mitteilt, tritt Gemeindepräsidentin Sabine Wermelinger (Bild) nach zwei Legislaturen bei den Wahlen 2020 nicht mehr an. Wermelinger ist nach den CVP-Gemeinderäten Sigi Bieri und Werner Wicki das dritte Gemeinderatsmitglied, das in Flühli zurücktreten will.