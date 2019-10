Am Sonntag feiert die katholische Pfarrei Escholzmatt das 125-jährige Bestehen der Jakobskirche. Zum Bau dieser monumentalen Kirche kam es, weil der in der Mitte des 18. Jahrhunderts erstellte Vorgängerbau zu klein geworden war. – Mehr in einem zweiseitigen Beitrag des EA vom 11. Oktober.