Fussball 2. Liga: Entlebuch gewinnt gegen Hochdorf 3:2

1

Das «Drei Könige» in neuem Glanz

Am vergangenen Samstag, 28. September, war die Bevölkerung eingeladen, den umgebauten Landgasthof «Drei Könige» in Entlebuch zu besichtigen. Unter der neuen Führung von «Sinnvoll Gastro» wurde dem stattlichen Haus in den letzten fünf Monaten ein ländlich-rustikales und doch urbanes Kleid verliehen.