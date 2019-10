Am Wochenende fanden in Escholzmatt bereits zum fünften Mal Motocross-Rennen statt. Rund 200 Fahrer aus der ganzen Schweiz und dem nahen Ausland knatterten über die anspruchsvolle Strecke beim Hof Aussertellenbach. Etwa 1000 Zuschauer verfolgten die Rennen in sieben Kategorien.