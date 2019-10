Die Kontaktgruppe CVP 60+ des Wahlkreises Entlebuch lud am Montag zu einer Veranstaltung in den Gemeindesaal Adler in Schüpfheim ein. Fünf Frauen und vier Männer der Nationalratsliste 5 stellten sich vor. Mit dabei waren auch die für den Ständerat kandidierenden Andrea Gmür und Damian Müller (FDP).