Langnau erwischte am Freitagabend in Genf einen schlechten Start und lag nach dem ersten Drittel bereits 1:4 im Rückstand. Das Boxplay war ungenügend, drei Treffer für die Genfer fielen, als sie in Überzahl waren. Die Tore für die Tigers schossen zweimal Raphael Kuonen und einmal Julian Schmutz.