Die SCL Tigers verloren am Freitagabend auswärts ein Derby, das sie aufgrund ihrer Möglichkeiten in der regulären Spielzeit für sich hätten entscheiden müssen. Auch in der Verlängerung waren die Langnauer nahe am Sieg. Doch 4,7 Sekunden vor Ende traf der Ex-Tiger Simon Moser zur Entscheidung.