Die SCL Tigers haben nach der Niederlage in Genf auch das Heimspiel am Samstagabend gegen den HC Lausanne mit 1:3 verloren. Die Langnauer dominierten zwar das Spiel, scheiterten aber immer wieder am Lausanner Keeper. Die Führung für die Gäste fiel erst in der 57. Minute, das 3:1 ging ins leere Tor.