1

Zuerst flogen die Wespen, dann die Rega

Aufgrund von Wespenattacken musste die Rega in Heiligkreuz in den vergangenen Wochen zwei Mal ausrücken. Die Einsätze fanden am 27. September, auf einer Biosphären-Exkursion, und am 5. Oktober statt. Mehr dazu im EA vom 11. Oktober.