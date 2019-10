Vroni Thalmann aus Flühli fehlten nur rund 100 Stimmen für einen SVP-Nationalratssitz

Vroni Thalmann holte 32'108 Stimmen. Das bedeute innerhalb der SVP Rang drei hinter Franz Grüter (40'468 Stimmen) und Yvette Estermann (32'217). Der Marbacher Christian Ineichen kam auf 22'882 Stimmen. Er platzierte sich in der CVP auf Rang fünf. Auf Martin Huber aus Entlebuch fielen 14'277 Stimmen, was für ihn Rang sechs in der FDP Kanton Luzern bedeutet.