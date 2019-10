Wolhusen: Polizei unterbindet Konzert einer rechtsextremen Band

Am Samstag verdichteten sich die Hinweise, wonach im Kanton Luzern eine Konzertveranstaltung mit rechtsextremen Inhalten stattfinden könnte. Die Ermittlungen ergaben, dass das Konzert im Raum Steinhuserberg in der Gemeinde Wolhusen stattfinden würde. Die Luzerner Polizei führte deshalb dort am Abend eine Kontrolle durch. Dabei wurden nebst Konzertbesucher unter anderem auch die Mitglieder der deutsche Band „Kraftschlag“ zur Kontrolle gezogen. Diese Band gilt als eine Rechtsrock-Band, die in neonazistischen Kreisen bekannt ist. Gegen Bandmitglieder bestand ein von der Fedpol verfügtes Einreiseverbot. Zwei Bandmitglieder wurden deshalb aufgefordert, die Schweiz zu verlassen. Nach der Vorsprache der Polizei stellte die Band die Musik ein. Die gesetzlich verankerte Versammlungsfreiheit war auch nach dem Polizeieinsatz weiterhin gewährleistet. Die Veranstaltung in Wolhusen wurde von rund 150 Personen besucht.