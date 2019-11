Am Dienstag trafen sich die Feuerwehrkommandanten der Wahlkreise Willisau und Entlebuch zum Weiterbildungskurs des Feuerwehrinspektorats der Gebäudeversicherung Luzern in Doppleschwand. Die 50 Teilnehmer haben sich mit der Tätigkeit in der Führung eines Feuerwehrkorps intensiv auseinandergesetzt.