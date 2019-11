FDP Escholzmatt-Marbach wieder mit Ruth Rava und Daniel Portmann

1

Grosse Freude bei der Entlebucher Jugend Brass Band

Am Schweizerischen Brass-Band-Wettbewerb in Montreux durften die Entlebucher Jugend Brass Band (im Bild) sowie die Brass Band Kirchenmusik Flühli jubeln – einmal über den Sieg und einmal über den zweiten Rang in ihrer ­jeweiligen Kategorie. Einen neunten Rang gab es für die Feldmusik Escholzmatt.