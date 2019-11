Am Sonntag präsentierte der Jodlerklub Schützenchörli Werthenstein am Herbstkonzert ein abwechslungsreiches Programm. Mit Gesang des klubeigenen Quintetts und dem Zweiakter «Gämselialp» brachte der Jodlerklub zusätzliche Unterhaltung in den Klostersaal. Mehr dazu im EA vom 5. November.