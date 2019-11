Martin Bisig wird neuer Rektor der Kantonsschule Willisau. Der Gymnasiallehrer für Geografie und Politische Bildung ist derzeit Prorektor an der Kantonsschule Alpenquai Luzern. Per 1. August 2020 tritt Bisig die Nachfolge von Victor Kaufmann an, der nach 13 Jahren als Rektor zurücktritt.