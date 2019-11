Am Wochenende nahmen 28 Kinder und Jugendliche, darunter zahlreiche aus dem Entlebuch, am Nachwuchskurs im Hotel Kurhaus in Flühli teil. Den Kurs hatte Claudia Muff, Präsidentin der Kaspar-Muther-Stiftung organisiert. Die Stiftung fördert junge Talente in der Ländler-Szene Schweiz.